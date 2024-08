Berlin: (hib/HAU) Die CDU/CSU-Fraktion möchte wissen, was die Bundesregierung konkret unternimmt, um die Anerkennungsverfahren von Kraftfahrern aus Drittstaaten zu beschleunigen. Unter Verweis auf die in Deutschland fehlenden „100.000 Kraftfahrerinnen und -fahrer im Lkw- und knapp 8.000 Kraftfahrerinnen und -fahrer im Busbereich“ erkundigen sich die Abgeordneten in einer Kleinen Anfrage (20/12628) unter anderem danach, wie viele Arbeitsvisa seit dem 8. Dezember 2021 zur Aufnahme einer Beschäftigung als Berufskraftfahrer in Deutschland in deutschen Botschaften und Konsulaten außerhalb der EU beantragt wurden. Wissen will die Unionsfraktion auch, wie lange es im Jahr 2023 dauerte, in deutschen Botschaften und Konsulaten einen Termin zu bekommen und ob die Bundesregierung bereits in dieser Legislaturperiode Maßnahmen ergriffen hat, um die Anerkennungsverfahren zu beschleunigen.