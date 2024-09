Zahl der Personen mit Spitzen- und Höchststeuersatz erfragt

Berlin: (hib/BAL) Die Gruppe Die Linke will erfahren, wie viele Personen in Deutschland Spitzen- und Höchststeuersatz zahlen und wie sich die Steuerzahler über die Progressionszonen verteilen. In einer Kleinen Anfrage (20/12663) wollen die Abgeordneten außerdem wissen, wie der Höchststeuersatz erhöht werden müsste, um einen Wegfall des Solidaritätszuschlags haushaltstechnisch zu finanzieren.

Gefragt wird ferner, wie sich Durchschnitts- und Grenzsteuersätze beim Median- und Durchschnittseinkommen seit dem Jahr 2014 entwickelt haben. Für diese Einkommen wird gefragt, wie sich das Jahresnettoeinkommen seit 2014 verändert hat.