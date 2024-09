Lauterbach als Gesundheitsminister bei der Fußball-EM

Berlin: (hib/PK) Die Bundesregierung hält Besuche von Spitzenpolitikern bei Sportgroßveranstaltungen für gerechtfertigt. „Die Anwesenheit bei in Deutschland stattfindenden herausragenden Sportveranstaltungen als Repräsentantin beziehungsweise Repräsentant des gastgebenden Landes gehört zu den von der Bundesregierung und ihren Mitgliedern wahrzunehmenden Aufgaben“, heißt es in der Antwort (20/12722) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (20/12494) der Unionsfraktion.

Aus protokollarischen Gründen sei dies gerade bei der Anwesenheit ausländischer Staats- und Regierungsgäste geboten. Darüber hinaus würden diese Begegnungen auch für den Austausch mit Repräsentanten anderer Staaten genutzt.

Im konkreten Fall ging es um die Teilnahme von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) als Gast bei Spielen während der Fußball-Europameisterschaft der Männer 2024 in Deutschland. Die Europäische Fußball-Union habe „Ehrenkarten“ an die Bundesregierung und den Bundestag vergeben, heißt es in der Antwort.

Lauterbach habe in seiner Eigenschaft als Bundesgesundheitsminister die Spiele besucht. Seine Anwesenheit sei dabei auch inhaltlich gerechtfertigt. Bewegung und Sport seien wichtige Bestandteile für die Gesundheitsvorsorge, sodass ein fachlicher Zusammenhang zwischen den Sportveranstaltungen und der Zuständigkeit des Bundesgesundheitsministeriums klar gegeben sei.