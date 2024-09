Agrarhandel mit den USA

Berlin: (hib/NKI) Deutschland importiert mehr Landwirtschaftsgüter aus den USA, als es dorthin ausführt. So betrug der Wert der deutschen Ausfuhren an Gütern der Land- und Ernährungswirtschaft in die USA 2023 laut vorläufigen Angaben etwas über 2,3 Milliarden Euro, im Jahr 2013 waren es rund 1,58 Milliarden Euro. Der Wert der Einfuhren dieser Gütergruppe aus den USA betrug 2023 insgesamt 3,31 Milliarden Euro, 2013 waren es 2,34 Milliarden Euro. Das schreibt die Bundesregierung in ihrer Antwort (20/12682) auf eine Kleine Anfrage (20/12438) der CDU/CSU-Fraktion.

Die wichtigsten aus den USA eingeführten Agrarerzeugnisse seien im Jahr 2023 Ölfrüchte, Schalen- und Trockenfrüchte, Fische und Fischzubereitungen, Branntwein, Rohtabak und Tabakerzeugnisse gewesen. Die wichtigsten in Richtung USA ausgeführten Erzeugnisse seien laut Bundesregierung Zucker und Zuckererzeugnisse, Kakao und Kakaoerzeugnisse, Kaffee, Backwaren und Getreide sowie Pferde gewesen.