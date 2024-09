Zahlen zum Cannabisanbau in der Landwirtschaft

Berlin: (hib/NKI) Dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) liegen seit Amtsantritt der derzeitigen Bundesregierung im Jahr 2021 insgesamt sechs schriftliche Anfragen von Bäuerinnen und Bauern sowie Gartenbaubetrieben zum Anbau von Cannabis vor. Das schreibt die Bundesregierung in ihrer Antwort (20/12683) auf eine Kleine Anfrage (20/12437) der CDU/CSU-Fraktion. Außerdem habe die Bundesregierung keine gesicherten Informationen darüber, ob und in welchem Umfang Landwirtinnen und Landwirte oder Gartenbaubetriebe aktuell Cannabis im Sinne des Konsumcannabisgesetzes (KCanG) anbauen oder Cannabis auf landwirtschaftlichen Flächen angebaut werde.

Hintergrund der Kleinen Anfrage (20/12437) seien die Äußerungen Cem Özdemir, Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, vom26. Dezember 2021 gegenüber der „Bild am Sonntag“, so die Fragesteller. Özdemir habe darin ausgeführt, dass „viele Bäuerinnen und Bauern in den Startlöchern stehen, um Hanf anzubauen. Sobald der Bundestag das Gesetz des Gesundheitsministers verabschiedet hat, wird die Landwirtschaft auch diese Nutzpflanzen anbauen.“

Der Deutsche Bundestag hat am 23. Februar 2024 den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Cannabis-Legalisierung verabschiedet.