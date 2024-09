Impfstoffentwicklung gegen die Vogelgrippe

Berlin: (hib/NKI) Derzeit werden weitere Impfstoffe gegen die Vogelgrippe zur Anpassung des Virus an Säugetiere entwickelt. Das geht aus der Antwort (20/12689) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (20/12371) der AfD-Fraktion hervor. Demnach handelt es sich zum einen um Rekombinante HVT-H5-Vektorimpfstoffe von CEVA (VECTORMUNE HVT-AIV) und Boehringer Ingelheim (VAXXITEK HVT-IBD-H5) für Hühner, die derzeit in einer Feldstudie in den Niederlanden getestet werden. Zum anderen wurden in Enten Impfstoffe von CEVA (CEVA RESPONS AI H5 - ein Replikon-RNA-Impfstoff) und von Boehringer Ingelheim (Volvac B. E. S. T. AI + ND - basiert auf rekombinant in Insektenzellen exprimiertem H5-Antigen) geprüft.

In Deutschland führe das Friedrich-Loeffler-Institut - Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit (FLI) - ein Forschungsprojekt zur Erprobung von Impfungen gegen die Geflügelpest mit potentiell geeigneten Wirkstoffen durch. Diese Impfstudie werde durch die Tierseuchenkasse (TSK) Niedersachsen finanziert. Auf Initiative der Bund-Länder-Task-Force Tierseuchenbekämpfung, ein Gremium unter Vorsitz des Bundes, hätten die Bundesländer, unter Einbeziehung ihrer Tierseuchenkassen, eine finanzielle Beteiligung am Forschungsprojekt des FLI zur HPAI-Impfung von Gänsen bestätigt. Die in den EU-Mitgliedsstaaten laufenden Untersuchungen zum Impfstoffeinsatz würden durch die Ressortforschungsinstitute FLI und Paul-Ehrlich-Institut (PEI) durchgehend verfolgt. Ein Austausch zu wissenschaftlichen Ergebnissen erfolge auf verschiedenen Ebenen.