Bundesregierung zu KI in der Hochschulbildung

Berlin: (hib/CHA) Für die Bund-Länder-Vereinbarung „KI in der Hochschulbildung“ standen von 2022 bis 2024 pro Jahr 33 Millionen Euro zur Verfügung. Der Bund übernahm dabei 90 Prozent der Kosten, während die Länder die restlichen zehn Prozent beigesteuerten. Das geht aus einer Antwort (20/12749) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (20/12564) der CDU/CSU-Fraktion hervor. Ziel der Förderinitiative ist es, die Kompetenzen des Hochschulpersonals und der Absolventen im Umgang mit Künstlicher Intelligenz (KI) zu stärken. Laut aktuellem Haushaltsentwurf plant die Bundesregierung, die entsprechende Initiative im kommenden Jahr mit 17,63 Millionen Euro zu finanzieren.

Wie die Bundesregierung zudem ausführt, wurden die Investitionen in KI in den vergangenen Jahren deutlich ausgebaut. Das Budget des Bundesministeriums für Bildung und Forschung für KI beläuft sich in der laufenden Legislaturperiode auf über 1,6 Milliarden Euro. Unter anderem werden damit KI-Servicecenter an den Hochschulen gefördert, um der Spitzenforschung im Bereich KI eine „leistungsstarke IT-Infrastruktur“ bereitzustellen und den Wissenstransfer in die Praxis voranzutreiben.