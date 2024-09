Berlin: (hib/STO) Die Gruppe Die Linke will wissen, wie viele Straftaten gegen Teilnehmende an Prides beziehungsweise Christopher-Street-Day-Veranstaltungen nach Kenntnis der Bundesregierung in den Jahren 2023 und 2024 von den Sicherheitsbehörden erfasst wurden. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (20/12792) unter anderem danach, wie die Bundesregierung die Gefährdungslage für Teilnehmende an Demonstrationen anlässlich von Prides beziehungsweise des Christopher Street Day sowie für Menschen im Umfeld dieser Veranstaltungen beurteilt.