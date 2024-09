Berlin: (hib/PK) Die AfD-Fraktion befasst sich in einer Kleinen Anfrage (20/12795) mit der Hypothese vom Laborunfall als Auslöser der Corona-Pandemie. Seit Beginn der Pandemie halte sich hartnäckig der Verdacht, Sars-Cov-2 sei nicht als Zoonose von einem Wildtier auf den Menschen übergegangen, sondern als Folge eines Laborunfalls in Wuhan (China) freigesetzt worden, heißt es in der Anfrage. Die Abgeordneten wollen wissen, ob die Bundesregierung oder die ihr unterstellten Behörden eigene Anstrengungen unternommen hat, um die Laborhypothese zu prüfen.