Zahl unerlaubter Einreisen an bestimmten Grenzen

Berlin: (hib/STO) In den ersten sieben Monaten dieses Jahres sind laut der Polizeilichen Eingangsstatistik der Bundespolizei an der Landgrenze zu Polen 11.046 unerlaubte Einreisen festgestellt worden und an der Landgrenze zu Tschechien 4.466. Wie aus der Antwort der Bundesregierung (20/12878) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/12669) weiter hervorgeht, wurden an der Landgrenze zu Österreich im genannten Zeitraum 7.842 unerlaubte Einreisen registriert und an der Landgrenze zur Schweiz 7.288.