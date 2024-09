AfD erkundigt sich nach Reform des Leihmutterschaftsrechts

Berlin: (hib/PK) Mit dem Thema Leihmutterschaft befasst sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/12882). Laut Koalitionsvertrag wolle die Bundesregierung Möglichkeiten altruistischer Leihmutterschaften prüfen. Die Leihmutterschaft sei derzeit in Deutschland verboten. Viele Personen mit Kinderwunsch reisten daher in Länder, die einen anderen rechtlichem Umgang mit der Leihmutterschaft pflegen, heißt es in der Anfrage.

Die Abgeordneten wollen von der Bundesregierung wissen, inwieweit es schon Überlegungen oder Entwürfe für eine Änderung des Status quo bezüglich der Leihmutterschaft gibt.