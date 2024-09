Fragen zu Kosten der Beschäftigungsförderung in Marokko

Berlin: (hib/SAS) Nach den Kosten des von der Bundesregierung zwischen 2015 und 2021 finanzierten Projekts zur „Beschäftigungsförderung durch Energieeffizienz und Erneuerbare Energien in Moscheen“ in Marokko erkundigt sich die AfD-Fraktion mit einer Kleinen Anfrage (20/12899). So verweisen die Abgeordneten darauf, dass die Gesellschaft für Internationale Gesellschaft für Entwicklung (GIZ) als Organisatorin auf ihrer Internetseite das Auftragsvolumen mit rund acht Millionen Euro beziffere, während die Bundesregierung 2020 den Auftragswert des GIZ-Projekts mit 8,5 Millionen Euro in einer Antwort (19/21800) auf eine Kleine Anfrage (19/20705) angegeben hatte. Wie die Diskrepanz zu erklären sei, wollen die Abgeordneten wissen.