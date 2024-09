Fragen nach GIZ-Projekt zur Stärkung der Zivilgesellschaft

Berlin: (hib/SAS) Die AfD-Fraktion thematisiert mit Blick auf die Haushaltsberatungen in einer Kleinen Anfrage (20/12889) ein Vorhaben der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), mit dem das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) über „gendertransformative Ansätze die Resilienz der Zivilgesellschaft in Kamerun“ stärken will. Für das Projekt sind laut BMZ bis 2028 rund 21 Millionen Euro eingeplant.

Die Abgeordneten wollen unter anderem wissen, welche Geschlechterungleichheiten das BMZ in Kamerun festgestellt habe und mit welchen Maßnahmen die GIZ „auf individueller und zwischenmenschlicher Ebene als auch auf gesellschaftlicher und systemischer Ebene diskriminierende Genderstereotype - und normen aufbrechen und behandeln“ sollte.