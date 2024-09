AfD fragt nach Waldmanagement-Projekt in Bolivien

Berlin: (hib/SAS) Nach der Umsetzung eines bereits abgeschlossenen Projekts der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) in Bolivien erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/12941). So will sie etwa wissen, welche Kosten für das „Integrierte Waldmanagement zur Reduzierung der Entwaldung“ angefallen sind, welche Einzelmaßnahmen umgesetzt wurden und wie die Bundesregierung „Erfolg und Umsetzung“ des GIZ-Projekts bewertet. Auch fragen die Abgeordneten, wann und in welcher Höhe ab 2022 das Monitoring der nationalen Klimaschutzbeiträge im Waldbereich und der nationale Waldfonds „Fonabosque“ finanziell unterstützt wurden. Weitere Fragen betreffen die Förderung lokaler Organisationen oder etwaiger staatlicher Institutionen mit Sachmitteln sowie die Einbindung des bolivianischen Ministeriums für Entwicklungsplanung sowie weiterer offizieller Behörden.