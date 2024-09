Berlin: (hib/PK) Die Versorgungslage von Patienten mit Long-Covid und Post-Vac ist Thema einer Kleinen Anfrage (20/12909) der AfD-Fraktion. In Deutschland gibt es derzeit erhebliche Kritik an der Versorgung von Long-Covid-Patienten. Trotz Anerkennung der Erkrankung fühlten sich viele Betroffene im Stich gelassen, heißt es in der Anfrage.

Auch zum Post-Vac-Syndrom gebe es alarmierende Berichte, wonach bei einigen Menschen nach einer Covid-19-Impfung Symptome aufträten, die denen von Long-Covid ähneln. Das Post-Vac-Syndrom entwickele sich bei Personen, die zuvor gesund waren, nach der Impfung jedoch plötzlich unter massiver Erschöpfung, neurologischen Störungen und kognitiven Problemen litten.

Die Abgeordneten wollen von der Bundesregierung wissen, wie viele Patienten mit Long-Covid in den Jahren 2020 bis 2024 ambulant und stationär versorgt worden sind und mit welchen Methoden sie behandelt wurden.