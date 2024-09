Forschungsförderung durch das Landwirtschaftsministerium

Berlin: (hib/NKI) Die verschiedenen Bundesforschungsinstitute und Forschungseinrichtungen des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) sind Thema einer Kleinen Anfrage (20/12928) der CDU/CSU-Fraktion.

Die Abgeordneten wollen von der Bundesregierung unter anderem wissen, wie sich die Mittelverteilung für die vier Bundesforschungsinstitute Julius-Kühn-Institut (JKI), Friedrich-Loeffler-Institut (FLI), Johann-Heinrich-von-Thünen-Institut (TI) und Max-Rubner-Institut (MRI) in den Jahren 2014 bis 2024 entwickelt hat und wie sich nach dem Regierungsentwurf der Bundesregierung die Verteilung im Jahr 2025 gestalten soll. Außerdem wird Auskunft darüber verlangt, welche Schwerpunktziele das BMEL in seinen Forschungsprogrammen aktuell und für die kommenden Jahre hat, welche konkreten Ergebnisse und Innovationen durch die Forschungsprogramme des BMEL in den letzten Jahren erzielt worden sind und mit welchen Drittländern und seit wann das BMEL eine Forschungskooperation unterhält.