Berlin: (hib/NKI) Der Bericht zum Stand der Deutschen Einheit ist Thema einer Kleinen Anfrage (20/12915) der CDU/CSU-Fraktion. Die Abgeordneten wollen von der Bundesregierung unter anderem Auskunft darüber, inwiefern die Bundesregierung den Bericht in seiner jetzigen Form noch für zeitgemäß hält und aus welchem Grund für die diesjährige Ausgabe der Titel „Bericht 2024 - Ost und West. Frei, vereint und unvollkommen“ gewählt wurde. Außerdem wird danach gefragt, wer an der Erstellung des diesjährigen Berichts beteiligt gewesen ist, welche wissenschaftlichen Institutionen, Bundesbehörden und ob Autoren, die aus Ostdeutschland stammen, am Bericht mitgearbeitet haben.