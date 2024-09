„Das Parlament“: Die Sitzungswoche im Bundestag

Berlin: (hib/LBR) Das Rentenpaket II, die Migrationswende, Bürokratieentlastung und die Zukunft der deutschen Autoindustrie: Das sind einige der wichtigsten Themen, mit denen sich der Bundestag in den kommenden Tagen beschäftigen wird. Los geht es am Mittwochmittag mit der Regierungsbefragung. bei der sich Finanzminister Christian Lindner (FDP) und Umweltministerin Steffi Lemke (Bündnis 90/Die Grünen) den Fragen der Abgeordneten stellen. Auch zwei Aktuelle Stunden sind in der Sitzungswoche bereits aufgesetzt: Am Mittwochnachmittag soll es um den Verkauf der Commerzbank-Anteile des Bundes gehen, am Donnerstag um die Ergebnisse des Zukunftsgipfels der Vereinten Nationen.

