Union will offene Bibliotheken auch am Sonntag

Berlin: (hib/CHE) Die CDU/CSU-Fraktion fordert eine Öffnung von Bibliotheken auch am Sonntag. In einem Antrag (20/12966) verweist sie auf die steigende Bedeutung des lebenslangen Lernens. Bildung und gesellschaftliches Miteinander sollten unabhängig von Zeitplan und Lebenssituation der Bürgerinnen und Bürger zugänglich sein, so die Unionsfraktion.

Unbestritten bleibe die Sonntagsruhe als Tag der Erholung und Ruhe essenziell für die gesellschaftliche und individuelle Regeneration und stehe daher zu Recht unter besonderem Schutz, schreiben die Abgeordneten. Dennoch gebe es für kulturelle Einrichtungen wie Museen, aber auch für Theater und Filmaufführungen und anderen Einrichtungen der kulturellen Freizeitgestaltung Ausnahmen von der Sonntagsruhe. „Diese Ausnahmen sollten angesichts der kulturellen Bedeutung von Bibliotheken auch für diese gelten. Der Zugang zu Bildung und kulturellen Angeboten sollte nicht nur an Werktagen möglich sein“, heißt es in dem Antrag.

Die Bundesregierung wird deshalb aufgefordert, einen Gesetzentwurf vorzulegen, in dem der Begriff „wissenschaftliche Präsenzbibliotheken“ in Paragraf 10 des Arbeitszeitgesetzes durch den Begriff „Bibliotheken“ ersetzt wird. Es müssten außerdem gemeinsam mit den Kommunen Arbeitszeitmodelle für das Bibliothekspersonal etabliert werden, die sowohl familienfreundlich sind als auch ausreichend Ausgleichszeiten für die Arbeit an Sonntagen bieten. Regelmäßige Fortbildungsangebote für ehrenamtlich tätige Bibliothekarinnen und Bibliothekare sollten gefördert und die Betreuung dieser Gruppe durch qualifiziertes Fachpersonal gewährleistet werden, um eine hohe Servicequalität auch an Sonntagen zu sichern, schreibt die Unionsfraktion.