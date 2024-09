Berlin: (hib/AHE) Für die Wiedereröffnung der deutschen Botschaft in Damaskus setzt sich die AfD-Fraktion in einem Antrag ein (20/12974), über den der Bundestag am Freitag erstmals berät. Mit der Wiedereröffnung solle den in Syrien befindlichen deutschen Staatsbürgern eine sichere Anlaufstelle geboten und die seit der Schließung hilfsweise zuständigen deutschen Botschaften in Beirut, Amman und Ankara entlastet werden. Durch eine arbeitsfähige Botschaft solle eine professionelle Koordinierung für rückkehrbereite und rückkehrpflichtige syrische Staatsbürger aus Deutschland ermöglicht werden, schreiben die Abgeordneten. Mit der Wiedereröffnung der 2012 infolge des syrischen Bürgerkriegs geschlossenen Auslandsvertretung könne zudem ein „Fixpunkt für deutsche und syrische Vertreter aus der Wirtschaft geschaffen werden, insbesondere im Hinblick auf den Wiederaufbau Syrien“.