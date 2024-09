AfD fordert Eröffnung eines Verbindungsbüros in Kabul

Berlin: (hib/AHE) Für die Eröffnung eines deutschen Verbindungsbüros in Kabul setzt sich die AfD-Fraktion in einem Antrag (20/12973) ein, der am Freitag zur ersten Beratung auf der Tagesordnung des Bundestagsplenums steht. Wie die Abgeordneten darin schreiben, müsse sich Deutschland nach der Machtübernahme der Taliban durch die Einnahme von Kabul im August 2021, dem Untergang der Islamischen Republik Afghanistan und der Errichtung des Emirats Afghanistan „auf diplomatischer Ebene der Macht des Faktischen stellen“. Mit dem Verbindungsbüro solle eine Anlaufstelle für noch in Afghanistan befindliche deutsche Staatsbürger errichtet werden, um die seit Schließung der deutschen Botschaft in Kabul zuständige deutsche Botschaft in Islamabad zu entlasten. Auch gehe es darum, eine Koordinierung für die Rückkehr afghanischer Staatsbürger aus Deutschland zu ermöglichen.