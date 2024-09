AfD wendet sich gegen „Zahlung von Schutzgeld“ an Taliban

Berlin: (hib/AHE) Die AfD-Fraktion wendet sich gegen mögliche Zahlungen der Vereinten Nationen an die Taliban in Afghanistan. Wie sie in einem Antrag (20/12975) schreibt, wollten die Vereinten Nationen nach einem in die Presse gelangten internen Bericht im Jahr 2022 sechs Millionen Dollar an die radikalislamischen Taliban zahlen, dabei sei es um Subventionierung der Monatslöhne von Taliban-Kämpfern gegangen, die VN-Einrichtungen bewachen. Die Bundesregierung wird aufgefordert, auf VN-Ebene eine umfassende Aufklärung über die „Zahlung von Schutzgeld durch die Vereinten Nationen an die Taliban“ zu verlangen und bis zur Erstellung eines entsprechenden VN-Berichts die deutschen Zahlungen an VN-Organisationen, Programme und Projekte in Afghanistan einzustellen.