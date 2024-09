AfD will Stopp von Unternehmensabwanderungen

Berlin: (hib/HLE) Die Abwanderung von Teilen der deutschen Industrie ins Ausland soll gestoppt werden. Die AfD-Fraktion fordert in einem Antrag (20/12968) die Bundesregierung auf, Anreize für Unternehmen zu schaffen, damit diese weiterhin im Inland produzieren und Arbeitsplätze erhalten. Dazu soll die sogenannte grüne Transformation mit dem Begünstigungen nach dem Eneuerbare-Energien-Gesetz gestoppt werden. Die Abwanderung hochqualifizierter deutscher Fachkräfte soll gestoppt werden: „Hierzu müssen die richtigen Rahmenbedingungen für attraktive Arbeitsbedingungen, gute Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten und eine schnelle Integration von arbeitslosen Menschen in das Arbeitsleben erarbeitet und umgesetzt werden“, heißt es in dem Antrag. In der Vorbemerkung ihres Antrages verweist die AfD-Fraktion auf eine Umfrage des Bundesverbandes der deutschen Industrie (BDI), nach der 16 Prozent der Unternehmen sich entschlossen hätten, Teile der Produktion oder sogar die gesamte Produktion ins Ausland zu verlagern. Verwiesen wird auf Betriebsverlagerungen in der Chemieindustrie, bei Haushaltsgeräteherstellern und von Automobilzulieferern.