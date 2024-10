Aufarbeitung der Berliner Kolonial-Konferenz vor 140 Jahren

Berlin: (hib/AHE) Die Berliner Konferenz 1884 bis 1885 und den Umgang der Bundesregierung mit den Folgen des deutschen Kolonialismus thematisiert die Gruppe BSW in einer Kleinen Anfrage (20/12996). Die Bundesregierung soll unter anderem mitteilen, ob sie anlässlich des 140. Jahrestages eigene Veranstaltungen im In- oder im Ausland plant und ob sie selbst Einladungen zur Teilnahme an Gedenkveranstaltungen erhalten hat. Außerdem erkundigen sich die Fragesteller, ob die Bundesregierung der Auffassung ist, „dass die Berliner Konferenz von 1884, bei der die kolonialen Großmächte den afrikanischen Kontinent unter sich aufteilten, Einflusssphären festlegten und gemeinsame Regeln zur Besitzergreifung vereinbarten, tiefgreifende und allgegenwärtige Folgen auch auf die heutige Lage in Afrika hat“.