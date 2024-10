Wieder mehr berufliche Weiterbildung

Berlin: (hib/CHE) In den Jahren 2021 bis 2024 haben jeweils rund drei Viertel der Teilnehmenden an abschlussorientierten Förderungen der beruflichen Weiterbildung diese erfolgreich abgeschlossen. Rund ein Fünftel der Teilnehmenden hat die Maßnahmen vorzeitig beendet. Für die übrigen Teilnehmenden liegt keine Angabe vor, wie die Bundesregierung in einer Antwort (20/13036) auf eine Kleine Anfrage (20/12448) der AfD-Fraktion ausführt. Die Regierung weist darin auch darauf hin, dass seit 2023 die Eintrittszahlen in Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung wieder zugenommen haben. Dies habe sich auch im ersten Jahresdrittel 2024 fortgesetzt.