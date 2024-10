Unerlaubte Einreisen zwischen Januar 2022 und April 2024

Berlin: (hib/STO) In den ersten vier Monaten dieses Jahres sind laut der Polizeilichen Eingangsstatistik der Bundespolizei 27.542 unerlaubte Einreisen festgestellt worden. Wie aus der Antwort der Bundesregierung (20/13049) auf eine Kleine Anfrage der Gruppe Die Linke (20/12587) weiter hervorgeht, wurden im vergangenen Jahr insgesamt 127.549 unerlaubte Einreisen festgestellt und im Jahr 2022 insgesamt 91.986. Danach äußerten von diesen insgesamt zwischen Januar 2022 und April 2024 festgestellten 247.077 unerlaubt eingereisten Personen 97.963 ein Asylgesuch gegenüber der Bundespolizei beziehungsweise den mit der polizeilichen Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs beauftragten Behörden.

Die Zahl der Zurückweisungen in den ersten vier Monaten des laufenden Jahres wird in der Antwort mit 13.650 angegeben und die der Zurückschiebungen in diesem Zeitraum mit 952. Im Jahr 2023 kam es den Angaben zufolge zu 35.618 Zurückweisungen und 4.776 Zurückschiebungen. Im Jahr davor waren es laut Bundesregierung 25.538 Zurückweisungen und 5.149 Zurückschiebungen.