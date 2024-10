Beeinträchtigungen für den Güterverkehr auf Brennerautobahn

Berlin: (hib/HAU) Die Situation im alpenquerenden Güterverkehr durch Österreich thematisiert die CDU/CSU-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/13071). Die Abgeordneten wollen von der Bundesregierung unter anderem wissen, ob sie eigene Erkenntnisse zu der geplanten Einspurigkeit auf der Luegbrücke auf der österreichischen Brennerautobahn A13 ab dem 1. Januar 2025 sowie von den geplanten Bauarbeiten an dieser Brücke in den kommenden Jahren hat. Gefragt wird auch, ob die Bundesregierung in die Ausarbeitung von Lösungen angesichts der Verkehrsbeeinträchtigungen eingebunden ist.