Petition für mehr Kitaqualität wird öffentlich beraten

Berlin: (hib/HAU) Der Petitionsausschuss tagt am Montag, 7. Oktober 2024, öffentlich. Bei der im Anhörungssaal 3.101 des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses ab 12.00 Uhr stattfindenden Sitzung wird eine öffentliche Petition beraten, in der die Stärkung von Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern durch die Einführung bundesweiter Qualitätsstandards in Kitas gefordert wird (ID 167142).

Die Eingabe wurde auf dem Petitionsportal des Bundestages 25.203-mal mitgezeichnet.191.051 Unterstützerinnen und Unterstützer hat die Petition zudem auf dem analogen Weg mittels Unterschriftenlisten gefunden.

Im Verlauf der öffentlichen Sitzung wird die Petentin die Möglichkeit erhalten, ihr Anliegen nochmals kurz darzustellen, um dann konkrete Fragen der Ausschussmitglieder zu beantworten. An der Sitzung werden auch Mitglieder der Bundesregierung teilnehmen, die von den Abgeordneten zu dem Thema befragt werden können. Ein abschließendes Votum zu der Petition wird der Ausschuss in einer späteren Sitzungen fällen.

Die Sitzung wird live im Internet unter www.bundestag.de und auf mobilen Endgeräten übertragen. Am Folgetag ist sie unter www.bundestag.de/mediathek abrufbar.