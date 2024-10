Digitalisierung in der Arbeitsförderung

Berlin: (hib/CHE) Die Bundesagentur für Arbeit (BA) hat das Onlinezugangsgesetz (OZG) fristgerecht und vollständig umgesetzt. Insgesamt 67 Leistungen der BA entsprechen dem Reifegrad 3 des OZG-Reifegradmodells. Das schreibt die Bundesregierung in ihrer Antwort (20/12994) auf eine Kleine Anfrage (20/12679) der Gruppe BSW. Eine Leistung mit diesem Reifegrad könne einschließlich aller Nachweise vollständig digital abgewickelt werden. Der entsprechende Bescheid werde digital zugestellt. 24 der 67 Leistungen richteten sich an Arbeitgeber.

Aus der Antwort geht weiter hervor, dass im Jahr 2023 insgesamt rund 6,37 Millionen Personen die Arbeitslosigkeit beendet haben, davon haben rund 1,73 Millionen Arbeitslose eine Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt gefunden. Die nicht geförderte Vermittlungsquote, also der Anteil der Abgänge aus Arbeitslosigkeit in Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt durch Vermittlung nach Auswahl und Vorschlag, lag bei 5,5 Prozent.