Kleine Anfrage zu Netzentgelten und Wasserstoffspeichern

Berlin: (hib/BAL) Die AfD-Fraktion hat eine Kleine Anfrage zum Strommarktdesign und einer neuen Netzentgeldverordnung gestellt (20/13072). Sie bezieht sich darin auf einen Medienbericht.

Konkret will die Fraktion unter anderem wissen, von wem die Initiative zu einer neuen Netzentgeltverordnung der Bundesregierung ausgegangen sei, welche Stellen in die Konsultationen dazu eingebunden waren, ob diese planmäßig abgeschlossen worden seien und warum die Konsultationen in der Sommerpause stattgefunden hätten. Sie fragt ferner, welche Industriebranchen aus Sicht der Bundesregierung „vorrangig gedrosselt oder gar abgeschaltet werden, wenn in der Dunkelflaute nicht genügend Strom im Netz vorhanden“ sei.

Auch Wasserstoff thematisiert die Anfrage. So fragen die Abgeordneten etwa nach der Anzahl wasserstofftauglicher Gaskraftwerke und der Zahl von Wasserstoffspeichern.