AfD thematisiert wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Ruanda

Berlin: (hib/SAS) Die Effektivität der deutschen Entwicklungszusammenarbeit in Ruanda thematisiert die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/13196). Darin erkundigt sie sich unter anderem, wie hoch die gesamten öffentlichen Entwicklungsleistungen Deutschlands für die Republik Ruanda sind und welche „Programme, Vorhaben, Projekte und sonstige Maßnahmen“ in den vergangenen zehn Jahren im Rahmen der staatlichen und nichtstaatlichen Entwicklungszusammenarbeit „in Auftrag gegeben, finanziert oder auf sonstige Art gefördert oder durchgeführt“ wurden. Weitere Fragen betreffen die Marktchancen der deutschen Wirtschaft in dem ostafrikanischen Land, den Umfang der Handelsbeziehungen sowie Im- und Exporte aus und nach Ruanda.