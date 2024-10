AfD-Fraktion thematisiert Dublin-Überstellungen

Berlin: (hib/STO) Um Überstellungen von Asylbewerbern nach der sogenannten Dublin-III-Verordnung geht es in einer Kleinen Anfrage der AfD-Fraktion (20/13137). Darin erkundigt sich die Fraktion danach, welche an der Dublin-III-Verordnung beteiligten Staaten Überstellungen aus Deutschland mit Chartermaßnahmen beziehungsweise auf dem Landweg zulassen. Auch will sie unter anderem wissen, gegenüber welchen an der Dublin-III-Verordnung beteiligten Staaten die Bundesregierung für Überstellungen nach Deutschland Chartermaßnahmen beziehungsweise Überstellungen auf dem Landweg zulässt.