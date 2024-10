Fragen nach Programm für nachhaltige Agrarlieferketten

Berlin: (hib/SAS) Nach der Umsetzung des „Programms für nachhaltige Agrarlieferketten und Standards“ der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/13120). Konkret wollen die Abgeordneten unter anderem wissen, welche Kosten für das Projekt entstanden sind, das von 2017 bis 2022 die Nachhaltigkeit in globalen Agrarlieferketten in Ländern wie Burkina Faso, Kolumbien, Indonesien und Myanmar verbessern sollte. Darüber hinaus interessiert sich die Fraktion unter anderem für die Umsetzung einzelner Maßnahmen sowie die Evaluierung des GIZ-Projekts.