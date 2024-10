AfD fragt nach Ausbildungsprojekt in Somalia

Berlin: (hib/SAS) Nach einem abgeschlossenen Projekt der deutschen Entwicklungszusammenarbeit zum Wiederaufbau der beruflichen Aus- und Weiterbildung in Somalia erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/13121). Sie will unter anderem wissen, warum die ursprünglich veranschlagten Projektkosten nicht den tatsächlichen Kosten entsprachen und wo die eingesparten Mittel verblieben sind. Weitere Fragen der Abgeordneten zielen auf die Umsetzung einzelner Maßnahmen, mögliche Zuwendungen an lokale Organisationen und staatliche Institutionen sowie den Erfolg des Projekts, das von Februar 2018 bis April 2024 lief.