Ausschuss für Klimaschutz beschließt zwei Anhörungen

Berlin: (hib/MIS) Der Ausschuss für Klimaschutz und Energie hat am Mittwoch zwei öffentliche Anhörungen beschlossen. Zum einen sollen - vorbehaltlich der Überweisung zur Federführung - zehn Sachverständige am 4. November 2024 in der Zeit von14 bis 16 Uhr den Gesetzentwurf der Bundesregierung „ zur Beschleunigung der Genehmigungsverfahren von Geothermieanlagen, Wärmepumpen und Wärmespeichern sowie zur Änderung weiterer rechtlicher Rahmenbedingungen für den klimaneutralen Ausbau der Wärmeversorgung“ BT-Drucksache (20/13092) unter die Lupe nehmen.

Zum anderen beschlossen die Ausschussmitglieder, eine öffentliche Anhörung mit elf Expertinnen und Experten am 6. November von 11 bis 13 Uhr zum Entwurf der Bundesregierung eines Gesetzes „zur Änderung des Kohlendioxid-Speicherungsgesetzes“(20/11900) durchzuführen.