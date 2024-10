Linke fragt nach Berufspendlern in Mecklenburg-Vorpommern

Berlin: (hib/HAU) Wie sich die Zahl der Berufspendlerinnen und Berufspendler in Mecklenburg-Vorpommern seit 2019 entwickelt hat, möchte die Gruppe Die Linke wissen. In ihrer Kleinen Anfrage (20/13140) erkundigen sich die Abgeordneten auch nach dem durchschnittlichen Zeitaufwand für die einfache Wegstrecke zwischen Wohn- und Arbeitsort. Gefragt wird außerdem, zu welchem prozentualen Anteil sich der Pendlerverkehr in Mecklenburg-Vorpommern auf die Verkehrsmittel ÖPNV, Schienenpersonennahverkehr, motorisierter Individualverkehr, Fahrrad und „zu Fuß“ verteilt.