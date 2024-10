Entwicklung der Verkehrsleistung im Güter- und Werkverkehr

Berlin: (hib/HAU) Die Entwicklung der Verkehrsleistung und der Gesamtfahrleistung im gewerblichen Güterverkehr sowie im Werkverkehr im Zeitraum von 2014 bis 2023 stellt die Bundesregierung in ihrer Antwort (20/13181) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/12866) dar. In der Antwort finden sich auch Angaben zur Verkehrsleistung und zur Gesamtfahrleistung von „gebietsfremden Lastkraftfahrzeugen in Deutschland“ im Zeitraum von 2014 bis 2022.

Danach lag die Verkehrsleistung (ein Produkt aus gefahrener Strecke und der Menge der transportierten Güter) des gewerblichen Güterverkehrs im Jahr 2022 bei 250,24 Milliarden Tonnenkilometern (tkm) - 2023 waren es 235,55 Milliarden tkm. Im Werkverkehr, bei dem Unternehmen ausschließlich ihre eigenen Produkte transportieren, lag die Verkehrsleistung 2022 bei 34,89 Milliarden tkm und sank 2023 auf 33,22 Milliarden tkm. Die Verkehrsleistung von gebietsfremden Lkw in Deutschland lag der Antwort zufolge im Jahr 2022 bei 193,9 Milliarden tkm.

Die Anzahl der Fahrzeuge der in der Werkverkehrsdatei gelisteten Unternehmen lag im Jahr 2023 bei 6.917. Die meisten (1.312) gab es in Baden-Württemberg, die wenigsten (acht) in Bremen.