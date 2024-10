Bundesregierung zur Förderung von Sozialunternehmen

Berlin: (hib/CHA) Laut Antwort (20/13172) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (20/12819) der CDU/CSU-Fraktion soll noch in der laufenden Legislaturperiode ein sogenannter Impact-Investment-Fonds gegründet werden, der gemeinwohlorientierte Unternehmen finanziell unterstützt. Derzeit werde geprüft, ob für das Vorhaben genügend öffentliche Mittel verfügbar sind und welche rechtlichen Voraussetzungen dafür erfüllt werden müssen.

Im Haushaltsentwurf für das kommende Jahr seien bisher rund 16,6 Millionen Euro für Förderung von Sozialunternehmen eingeplant, schreibt die Bundesregierung weiter. Zudem fördere die Bundesregierung solche Unternehmen im Rahmen der „Nationalen Strategie für soziale Innovationen und gemeinwohlorientierte Unternehmen“, die am 13. September 2023 beschlossen wurde. Ein Großteil der Maßnahmen aus dieser Strategie sei bereits umgesetzt worden oder befinde sich derzeit in der Umsetzung, heißt es in der Antwort weiter.