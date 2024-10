Berlin: (hib/STO) Über die Förderung der Plattform „Handbook Germany“ mit dem Projekt „Informationsplattform für Flüchtlinge“ berichtet die Bundesregierung in ihrer Antwort (20/13188) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/12853). Danach hat die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration die Plattform mit dem genannten Projekt vom 1. September 2016 bis zum 31. Dezember 2022 gefördert.

Dieses Projekt ist seit Ende 2022 abgeschlossen, führt die Bundesregierung weiter aus. Seit dem 1. Januar 2023 gibt es ihren Angaben zfolge das Folgeprojekt „Handbook Germany: Together - zentrale digitale bundesweite Anlaufstelle für Information, Austausch und Beratung zum Leben in Deutschland für Drittstaatsangehörige in neun Sprachen“.

Dieses Projekt wird laut Vorlage zu 90 Prozent durch den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (Amif) der EU gefördert, den das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) im Auftrag der EU verwaltet. Eine Kofinanzierung erfolge „durch die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration und zugleich Beauftragte der Bundesregierung für Antirassismus (zu 90 Prozent) sowie das Bundesministerium des Innern und für Heimat (zu 0,6 Prozent) und ergänzend das International Rescue Committee“.