Keine Kürzungen an LEAG-Entschädigungszahlungen

Berlin: (hib/HLE) Die Bundesregierung kann eine angeblich geplante Kürzung an Entschädigungszahlungen an die Lausitz Energie Krauftwerke AG/Lausitz Energie Bergbau AG (LEAG) für geltend gemachte Sozialkosten nicht bestätigen. Dies teilt sie in einer Antwort (20/13058) auf eine Kleine Anfrage der Gruppe Die Linke (20/12738) mit. „Aus Sicht der Bundesregierung basiert die in Bezug genommene Berichterstattung auf falschen Zusammenhängen und Zahlen und kommt zu falschen Schlussfolgerungen“, heißt es in der Antwort weiter.