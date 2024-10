Linke fragt nach Entwicklungszusammenarbeit und Sport

Berlin: (hib/SAS) Nach dem Sport in der Entwicklungszusammenarbeit erkundigt sich die Gruppe Die Linke in einer Kleinen Anfrage (20/13320). Unter anderem will sie wissen, welche Ziele das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) bei den von der Bundesregierung geförderten Aktivitäten und Projekten verfolgt, „bei denen Sport als Instrument der Entwicklungszusammenarbeit eingesetzt wird“.

Außerdem wollen die Abgeordneten wissen, wie viel Prozent des BMZ-Haushalts in den vergangenen zwei Jahren sowie im laufenden und im kommenden Jahr für „Entwicklungszusammenarbeit und Sport“ aufgewendet und welche konkreten Projekte damit umgesetzt und gefördert werden.