Reisen schutzberechtigter Ausländer in ihr Herkunftsland

Berlin: (hib/STO) Reisen von schutzberechtigten Ausländern in ihr Herkunftsland sind Thema der Antwort der Bundesregierung (20/13283) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/12907). Danach verzeichnete das Bundespolizeipräsidium in Bezug auf Erkenntnisse zu Reisen von Schutzberechtigten in das Herkunftsland im Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis 20. September 2024 insgesamt 279 Mitteilungen der im Ausland eingesetzten Bundespolizeibeamten. „In Auswertung dieser Mitteilungen reisten insgesamt 429 Schutzberechtigte in ihr Heimatland“, heißt es in der Vorlage weiter.