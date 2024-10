Sterbliche Überreste deutscher Kriegstoter im Ausland

Berlin: (hib/AHE) Für eine „würdige Beisetzung auch von deutschen Gefallenen der Zeit vor den Weltkriegen“ setzt sich die AfD-Fraktion in einem Antrag (20/13359) ein. Darin fordern die Abgeordneten die Bundesregierung auf, „den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge ausdrücklich damit zu beauftragen, in allen Fällen, in denen sterbliche Überreste deutscher Gefallener aufgefunden werden, für die würdige Bestattung und die Grabpflege Sorge zu tragen, sofern nicht bereits andere tragfähige Regelungen getroffen worden sind“. Außerdem soll der Volksbund ausdrücklich damit beauftragt werden, „nach deutschen Kriegstoten auch der Zeit vor den Weltkriegen in einem angemessenen Maße aktiv im Ausland zu suchen, sterbliche Überreste zu bergen, sie würdig zu bestatten und ihre Gräber zu pflegen, falls dies nicht bereits anderweitig geschieht“.

Wie die AfD-Fraktion schreibt, sei bisher keine deutsche Institution dafür zuständig, die sterblichen Überreste deutscher Kriegstoter der Zeit vor den Weltkriegen im Ausland zu suchen, zu bergen, sie würdig zu bestatten und ihre Gräber zu pflegen. Dies betreffe beispielsweise die Gefallenen der Befreiungskriege (1813-15) im Ausland. „Dies führte zu Beginn des Jahres 2023 zum unwürdigen Vorgang, dass sich niemand für die Bestattung der sterblichen Überreste preußischer Gefallener verantwortlich fühlte, deren Gebeine in der Nähe Waterloos aufgefunden worden waren.“