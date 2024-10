AfD will Digital Service Act abschaffen

Berlin: (hib/SCR) Die AfD-Fraktion hat einen Antrag mit dem Titel „Keine Beschränkung der Meinungsfreiheit in den sozialen Netzwerken - Für die Abschaffung des Digital Services Act eintreten - Bis dahin Grundrechte bei der Umsetzung wahren“ (20/13364) vorgelegt. Die Vorlage soll am Freitag, 18. Oktober 2024, erstmalig im Bundestag beraten werden.

Die Fraktion fordert die Bundesregierung darin unter anderem auf, sich auf EU-Ebene für die Abschaffung des „Digital Services Act“ (DSA) einzusetzen. Die Abgeordneten befürchten, dass durch die Anwendung des DSA nicht nur - wie vorgesehen - rechtswidrige Inhalte auf Plattformen gelöscht würden, sondern dass „zur Vermeidung jeglichen Haftungsrisikos praktisch alle gemeldeten Beiträge gelöscht und die betroffenen Nutzer auf den Klageweg verwiesen werden“.

Ferner wird die Bundesregierung aufgefordert, in diesem Zusammenhang auf die Einsetzung von „vertrauenswürdigen Hinweisgebern“ zu verzichten. Außerdem will die Fraktion die Bundesregierung auffordern, „jegliche finanzielle Zuwendung an Organisationen einzustellen, deren Tätigkeit darauf angelegt ist oder zur Folge hat, die Betreiber sozialer Netzwerke zur Löschung von Nutzerbeiträgen zu bewegen, die vom Recht auf freie Meinungsäußerung geschützt sind“.

Bericht von „Das Parlament“ zum Digital Services Act: https://www.das-parlament.de/wirtschaft/digitales/neuer-kurs-fuer-den-diskurs