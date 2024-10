Berlin: (hib/CHE) Die Koalitionsfraktionen fordern zur Fachkräftesicherung bessere Rahmenbedingungen für das Handwerk. In einem Antrag (20/13438) verweisen SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP zwar auf viele schon umgesetzte Projekte in dieser Legislaturperiode. Dennoch gebe es weiter Handlungsbedarf, schreiben sie.

Sie fordern von der Bundesregierung unter anderem, die Fachkräftegewinnung für das Handwerk im In- und Ausland noch besser zu unterstützen. Dafür bräuchten die Betriebe von der Beantragung des Visums und der Einreise bis hin zur erfolgreichen Integration in Betrieb und Gesellschaft eine bessere Anleitung. Es müsse außerdem gewährleistet werden, dass Arbeit und Sprachkurse besser synchronisiert werden und auch mehr in Teilzeit ermöglicht wird. Menschen mit Migrationsgeschichte im Ausbildungsmarkt gelte es mit einer Förderinitiative zu stärken. Um bessere Einblicke in die Ausbildungspraxis zu ermöglichen, sollen die Organisationen der Wirtschaft wie die Industrie- und Handelskammern und Handwerkskammern stärker in die Berufsorientierung einbezogen werden, sodass die Kooperationen zwischen Schulen und Ausbildungsbetrieben gestärkt werden. Die Wohn- und Mobilitätsangebote für Auszubildende, wie durch das Programm Junges Wohnen begonnen, sollen verbessert werden, fordern die Abgeordneten,