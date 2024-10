Suche nach dem Ursprung des Coronavirus

Berlin: (hib/PK) Die Bundesregierung unterstützt die Suche der Weltgesundheitsorganisation (WHO) nach dem Ursprung des Coronavirus Sars-CoV-2. So etwa durch die Arbeit der bei der WHO angesiedelten wissenschaftlichen Beratergruppe für die Ursprünge neuartiger Krankheitserreger, heißt es in der Antwort (20/13289) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (20/12795) der AfD-Fraktion.

Die Bundesregierung werde von der WHO über deren Erkenntnisse informiert. Die Forderung der WHO, wonach weitere Studien zum Ursprung des Virus in China erforderlich sind, wird den Angaben zufolge unterstützt.