Berlin: (hib/PK) Die Unionsfraktion befasst sich in einer Kleinen Anfrage (20/13338) mit der Versorgung psychisch kranker Menschen in ländlichen Räumen. Die Anzahl der Versorgungsangebote pro Einwohner sei auf dem Land deutlich geringer und vielfach mit langen Fahrtwegen verbunden, heißt es in der Anfrage.

Die Abgeordneten wollen von der Bundesregierung wissen, inwiefern sich die Prävalenz psychischer Erkrankungen bei Menschen, die in städtischen Ballungsräumen leben, unterscheidet zu Menschen, die in ländlichen Räumen leben und wie sich dies in den vergangenen zehn Jahren entwickelt hat.