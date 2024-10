Ab 1. Januar 2025 erhöhte Staugefahr auf der Brennerautobahn

Berlin: (hib/HAU) Angesichts der geplanten Einspurigkeit der viel befahrenen Luegbrücke auf der Brennerautobahn ab 1. Januar 2025 hat die Autobahn GmbH des Bundes nach Angaben der Bundesregierung „in enger Zusammenarbeit mit dem Straßeninfrastrukturbetreiber in Österreich“ Alternativ- und Ausweichrouten zur Brennerachse geprüft. Im Ergebnis stünden aufgrund der topografischen Gegebenheiten in Verbindung mit weiteren Erhaltungsmaßnahmen auf anderen Alpenquerungen, wie der Tauernroute und der Pyhrn Autobahn, „keine geeigneten Alternativrouten mit ausreichender Kapazität zur Verfügung“, heißt es in der Antwort der Regierung (20/13341) auf eine Kleine Anfrage der CDU/CSU-Fraktion (20/13071).