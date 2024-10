Nutzung des Systems Zellulare Netze verlegefähig

Berlin: (hib/CHE) Die Bundeswehr hat zum jetzigen Zeitpunkt kurzfristig die Möglichkeit, über das System ZNV (Zellulare Netze verlegefähig) mit Partnernationen der Nato zu kommunizieren. Dies gelte grundsätzlich für alle IP-basierten Kommunikationsformen wie Telefonie und Datendienste, wie die Bundesregierung in einer Antwort (20/13375) auf eine Kleine Anfrage (20/12646) der CDU/CSU-Fraktion schreibt. Die Regierung verweist in der Antwort aber darauf, dass viele der von der Unionsfraktion in diesem Zusammenhang erbetenen Informationen der Geheimhaltung unterlägen und deshalb nicht offen beantwortet werden könnten. Sie teile aber nicht die Auffassung der Fragesteller, dass der Prozess der Überführung des derzeitigen veralteten Truppenfunks in das digitale Zeitalter zu lange dauere und es zu Verzögerungen bei der Auslieferung der dafür nötigen Systeme komme.