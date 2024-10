Unterschiedlicher Prüfaufwand bei Akkreditierungsstelle

Berlin: (hib/HLE) Bei der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) unterscheiden sich einzelne Verfahrensarten und der jeweilige Prüfaufwand erheblich. Nach Angaben der Bundesregierung in ihrer Antwort (20/13351) auf eine Kleine Anfrage der CDU/CSU-Fraktion (20/13097) hängt die Verfahrensdauer zudem von der Mitwirkung der Antragsteller ab. Bei festgestellten Abweichungen von den geltenden Anforderungen verlängere sich das Verfahren entsprechend. Durchschnittswerte, nach denen sich die CDU/CSU-Fraktion erkundigt hatte, wären daher nicht aussagekräftig, erklärt die Bundesregierung. Insgesamt habe die Akkreditierungsstelle rund 6.000 Akkreditierungsurkunden in unterschiedlichsten Sachbereichen und für Unternehmen unterschiedlichster Größenordnung ausgestellt. Die CDU/CSU-Fraktion hatte in der Vorbemerkung zu ihrer Kleinen Anfrage von Beschwerden über die DAkkS wegen langer Verfahrensdauern und erhöhter Anforderungen berichtet.